AO VIVO: Em live, Bolsonaro diz que vai apresentar provas de supostas fraudes em eleições; acompanhe

Presidente convocou a imprensa; como todas as semanas, programa ‘Os Pingos nos Is’ faz a transmissão

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20210601093 - 01/06/2021 - 18:20 Presidente Jair Bolsonaro disse que vai apresentar provas



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fará uma live nesta quinta-feira, 29, às 19h, e afirmou que vai apresentar provas de supostas fraudes nas eleições presidenciais dos últimos anos. O chefe do Executivo não detalhou se os documentos são referentes ao pleito de 2014, em que ele alega que Aécio Neves venceu Dilma Rousseff no segundo turno, ou sobre a eleição de 2018, na qual ele foi eleito presidente da República. “A gente vai expor todas as questões que levam a uma eleição democrática no ano que vem. São três momentos inacreditáveis que a gente vai mostrar com fotografias de dados fornecidos pelo próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Se bem que faltam mais dados que não entregaram. Logo a gente conclui isso aí, porque o trabalho não é fácil”, declarou Bolsonaro a apoiadores. Como feito todas as semanas, o programa “Os Pingos nos Is“, da Jovem Pan, transmite a live ao vivo. Acompanhe: