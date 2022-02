‘Lula não quer regular as mentiras que circulam na internet, mas as verdades escancaradas’, diz Ana Paula Henkel

Ex-presidente voltou a defender a regulação dos meios de comunicação; programa Os Pingos Nos Is comentou

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/03/2021 Lula defende regulamentação da mídia



O ex-presidente Lula (PT) voltou a defender a regulação da mídia nesta quarta-feira, 9, e afirmou que é preciso impor regras para o funcionamento da internet. “É preciso que haja regulamentação da imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, tem um sistema de televisão. A última regulação no Brasil foi a de 1962. Ou seja, o que você quer regular? Quero estabelecer certas regras de civilidade nos meios de comunicação. Não adianta as pessoas falarem que eu quero impor censura. Eu sou vítima de censura”, declarou Lula em entrevista à Rádio Clube Pernambuco.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou o posicionamento do ex-presidente. “A gente não julga a inteligência do nosso expectador como inferior, e é isso que Lula faz. Ele acha que tem que regular a mídia porque hoje a verdade incomoda. Ele não quer regular as mentiras que possam ser circuladas na internet, ele quer regular as verdades que são escancaradas”, disse. “Já há um controle da mídia, principalmente por Alexandre de Moraes. Já há a derrubada de perfis que apoiam o presidente, de perfis de direita, perfis que questionam a vacina, o lockdown, as urnas eletrônicas. Não pode mais questionar”, concluiu.

