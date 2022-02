‘Lula não sai às ruas por dois motivos: é corrupto e covarde’, diz Ana Paula Henkel

Ex-presidente se mudou de São Bernardo do Campo para a capital paulista por segurança; programa Os Pingos Nos Is comentou

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente se mudou para a capital paulista



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mudou de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para São Paulo após sofrer pressão de amigos e aliados que estavam preocupados com a segurança do político. Segundo o Estadão, o petista aceitou se mudar no fim do ano passado. A nova casa fica no centro expandido da cidade, na zona oeste, e foi escolhida por sua namorada, a Janja. Antes, Lula morava em um sobrado em São Bernardo.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, comentou a mudança e voltou a desafiar o presidente a ir passear pela Avenida Paulista. “Se ele tem medo e fez essa mudança, o presidente Jair Bolsonaro deveria ter mais medo ainda, porque ele levou uma facada. No entanto, ele continua viajando pelo Brasil e os vídeos de suas aparições rodam”, disse. “O Lula não sai às ruas por dois motivos: porque é corrupto – a população sabe disso, ele não foi inocentado, foi solto em uma manobra politica e ativista do STF – e porque é covarde”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quarta-feira, 23: