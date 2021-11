Lula vai à Europa pois não consegue sair nas ruas no Brasil, diz Ana Paula

Ex-presidente iniciou viagem de duas semanas pela Europa nesta quinta-feira; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Claudia Martini/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 12/06/2021 Ex-presidente Lula foi à Europa para uma rodada de encontros



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou nesta quinta-feira, 11, uma viagem de duas semanas pela Europa. O político vai passar pela Alemanha, Bélgica, França e Espanha. Nesta tarde, ele estava em Berlim para uma rodada de encontros. “Já em solo europeu para uma série de compromissos nos próximos dias. Na agenda: diálogos pela Alemanha, Bélgica, França e Espanha. Começamos hoje por Berlim com uma intensa rodada de encontros. Outro Brasil é possível. E vamos lembrar o mundo disso”, escreveu Lula nas redes sociais. Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, o ex-presidente viajou acompanhado de quatro assessores e três seguranças.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, afirmou que Lula foi à Europa pois não consegue sair nas ruas do Brasil sem ser vaiado ou criticado. “Tem que sair do Brasil. Para fazer campanha para o eleitor petista no Brasil tem que ir para a Europa”, disse. “Para levar Lula ou Sergio Moro a sério dentro do cenário político para 2022, Lula tem que sair às ruas e Moro tem que começar a responder, como ex-homem da Justiça, sobre as inconstitucionalidades do STF. Enquanto isso não acontece, não dá para levar nenhum dos dois a sério”, completou.

