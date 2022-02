‘Marco Aurélio Mello está vendo que o Judiciário tenta governar o país’, diz Cristina Graeml

Ex-ministro defendeu que STF tenha temperança e respeite a Presidência da República como instituição; programa Os Pingos Nos Is comentou

Carlos Humberto/SCO/STF Marco Aurélio Mello falou sobre atuação do STF no Jornal da Manhã



O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou nesta quinta-feira, 3, que a Corte precisa “tirar o pé do acelerador” e respeitar a Presidência da República como instituição. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o magistrado defendeu a independência entre os Poderes. “É preciso temperança. Quando eu estava na bancada eu ressaltei muito que o Supremo não podia avançar desconhecendo a harmonia e independência dos Poderes”, disse. “É tempo de tirar um pouco o pé do acelerador. É tempo de atuar com temperança, compreensão e respeitando, acima de tudo, a cadeira maior do Executivo. Não me refiro àquele que está ocupando a cadeira, mais importante do que o ocupante é a instituição”, completou.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, a comentarista Cristina Graeml analisou a declaração de Marco Aurélio Mello e comentou a conclusão do inquérito da Polícia Federal que apurava o vazamento do inquérito sobre o ataque hacker ao TSE. “Tem muita coisa estranha nessa história e não a toa o ministro Marco Aurélio agora olha de fora e diz que os Poderes precisam respeitar a independência entre eles. Ele está vendo que o Judiciário está tentando governar o país, principalmente o STF e o TSE”, disse. “Os ministros realmente pegam o nome do Supremo e adotam para si a condição de deuses do Olimpo. E aí eles quebram sigilos, prendem ilegalmente, abrem inquéritos ilegais, escolhem os delegados que querem, acusam do que querem”, concluiu.

