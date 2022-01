‘Me chamou atenção o aspecto marqueteiro por trás da vacinação de crianças’, diz Salles

Anvisa aprovou uso da CoronaVac para pessoas de 6 a 11 anos; programa Os Pingos Nos Is comentou

Divulgação/governo de SP Doria posa ao lado da primeira criança vacinada com a CoronaVac



A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira, 20, o uso emergencial da CoronaVac para crianças e adolescentes não imunocomprometidas de 6 a 17 anos. Diferente da Pfizer, a vacina utilizada no público infantil terá a mesma formulação da aplicada em adultos. Também será administrada a mesma dose de 600 SU, com intervalo de 28 dias entre as duas aplicações. O governador de São Paulo, João Doria, posou para fotos ao lado da primeira criança vacinada com a CoronaVac no Estado nesta quinta. Os comentaristas do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, falaram sobre o assunto no programa de hoje.

Durante sua participação no programa, Ricardo Salles afirmou que as pesquisas mostram que a maioria da população é a favor da vacinação das crianças contra a Covid-19, mas destacou o que chamou de aspecto “marqueteiro” da imunização. “Não é possível deixar de notar a exploração de marketing que está por trás disso. É uma coisa indisfarçável. A sociedade quer a vacinação das crianças, em que pese os riscos que foram bem apontados aqui, as pesquisas vem mostrando que é desejo da maior parte da sociedade ter a vacina para as crianças”, disse. “Sendo essa a vontade da sociedade e tendo a Anvisa aprovado, o governo federal fez a sua parte. Mas me chamou a atenção, mais uma vez, o aspecto marqueteiro que esta por trás dessa atitude de vacinação”, completou.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quinta-feira, 20, na íntegra: