‘Medida tirânica, segregacionista e de controle social’, diz Ana Paula sobre demissão de não vacinados

FREDERICO BRASIL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Barroso suspendeu portaria do Ministério do Trabalho



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso suspendeu nesta sexta-feira, 12, trechos da portaria que proibiu a demissão de trabalhadores que não apresentassem comprovante de vacinação contra a Covid-19. A medida foi editada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social no último dia 1º — a obrigatoriedade da imunização foi classificada como “prática discriminatória”. Com a decisão da Corte, fica permitida a demissão de trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina, com exceção de pessoas que possuem contraindicação médica. Nesses casos, é necessário passar por testagens periódicas.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, afirmou que a obrigatoriedade da vacinação e a demissão daqueles que não se enquadrarem neste critério é uma medida “tirânica, segregacionista e de controle social”. Ela também criticou a intervenção do STF. “Raramente nós temos visto o Legislativo atuar de maneira independente e autônoma. Sempre que alguma medida no legislativo não favorece essa oposição histérica, isso é levado ao STF. A Corte adora colocar sua caneta nos outros Poderes, principalmente nessa administração do presidente Jair Bolsonaro, e obviamente que nessa portaria não seria diferente”, afirmou.

