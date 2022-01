Moro contrata marqueteiro de Fernández, e Cristina Graeml questiona ‘É a esse tipo de figura que ele quer se associar?’

Ex-juiz escolheu Pablo Nobel para participar de sua campanha à Presidência da República; programa Os Pingos Nos Is comentou

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro escolheu Pablo Nobel como marqueteiro



O ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) escolheu Pablo Nobel como marqueteiro da sua campanha à Presidência da República. Ele já participou das campanhas do presidente argentino Alberto Fernández e de Daniel Scioli, que perdeu a eleição em 2015. Nobel também já trabalhou em parceria com João Santana, responsável pelo marketing de campanhas do PT. O profissional também já trabalhou na AM4, agência responsável pela estratégia digital do presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2018.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, a comentarista Cristina Graeml questionou a decisão de Moro. “Ele pegou um marqueteiro da agência que produziu filmes para Lula enquanto ele era presidente e fez tudo aquilo que a gente sabe que ele fez, simplesmente institucionalizou a corrupção. Escolheu o marqueteiro que ajudou a eleger Alberto Fernández na Argentina. Alberto Fernández, aquele que fazia campanha ‘Lula Livre’. É a esse tipo de figura que ele quer se associar agora? Que eleitor ele acha que vai conseguir convencer com isso?”, criticou.

