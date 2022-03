‘Mourão deixou algumas lições para o presidente Bolsonaro’, afirma Fiuza

Presidente deu indícios de que terá Braga Netto como vice; programa Os Pingos Nos Is comentou

EFE/ Joédson Alves Mourão vai concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul



O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu indícios de que o atual ministro da Defesa, Walter Braga Netto, será seu vice na chapa que tentará a reeleição em outubro. Em entrevista ao Jornal da Manhã nesta segunda-feira, 21, o mandatário afirmou que seu próximo braço direito é natural de Minas Gerais. “A questão do vice: decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições. Ele disputará, com o nosso apoio, o Senado pelo Rio Grande do Sul. Obviamente, vocês vão tomar conhecimento de quem vai ser meu vice pelas possíveis saídas de ministros agora, dia 31 de março. Eu não quero adiantar agora o nome dele, mas devemos ter um vice que não é para ajudar a ganhar a eleição, mas sim para governar o Brasil. Ganhar eleição é bem menos difícil do que governar. Hoje em dia, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele”, afirmou Bolsonaro.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, disse que a experiência de Bolsonaro com Hamilton Mourão deixou algumas lições para o presidente.”Acho que ele não sofreu deslealdade. Mourão jamais cogitou qualquer conversa sobre impeachment e etc, mas, nas posturas, sim. Diversas vezes Mourão se posicionou de forma contrária a do presidente e atraiu os holofotes dessa maneira”, opinou. “Claro que o presidente não gostou e quando ele fala que deseja um vice para governar, talvez tenha uma mensagem subliminar em relação à experiência recente dele”, acrescentou.

