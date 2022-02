Exclusivo: Bolsonaro lamenta catástrofe em Petrópolis e diz que deve editar MP para auxiliar a região

Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, presidente afirmou que deve ir ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira

Reprodução/Os Pingos Nos Is Jair Bolsonaro participou do programa Os Pingos Nos Is nesta quarta



O presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou nesta quarta-feira, 16, a tragédia causada pelas chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e afirmou que o governo federal deve editar uma medida provisória para auxiliar a região. O chefe do Executivo falou sobre o tema em entrevista exclusiva ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, direto da Rússia. “Na última noite praticamente não dormimos aqui tendo em vista o que aconteceu em Petrópolis. Uma catástrofe. Passamos a noite em conversação e acertando com os ministros Paulo Guedes e Rogério Marinho a medida provisória que deve sair nas próximas horas para atender essa catástrofe de Petrópolis”, declarou. O mandatário não detalhou qual será o valor destinado ao município. Bolsonaro disse ainda que conversou com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e informou que deve ir ao Estado nesta sexta-feira, 18. Os ministros da Cidadania, João Roma, e o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, devem acompanhar o presidente.

Assista à entrevista completa no programa Os Pingos Nos Is: