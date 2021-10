‘Não adianta a fala mansa; brasileiro sabe o país que foi entregue após duas décadas de PT’, diz Ana Paula

Ex-presidente participou de coletiva de imprensa nesta sexta-feira; comentaristas de ‘Os Pingos Nos Is’ analisaram discurso

DANILO M YOSHIOKA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/03/2021 Lula criticou gestão de Bolsonaro



O ex-presidente Lula (PT) participou de uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 8, em Brasília, e falou sobre os próximos passos do partido e a situação atual do país. O petista disse que tem conversado “com todas as forças políticas” sobre 2022 e defendeu pluralidade de candidatos nas eleições. O ex-presidente também criticou a gestão de Jair Bolsonaro (sem partido) e afirmou que o PT é a favor do impeachment, mas que não vai aos atos contra o governo por causa da pandemia de Covid-19. “Bolsonaro só esbraveja. Ele é totalmente incompetente para governar esse país. Ele não consegue controlar o preço da carne, não consegue controlar o preço da gasolina. Ele parece uma biruta de aeroporto”, disse.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, criticou o discurso do ex-presidente. “A gente vê agora o campeão das pesquisas, com 20 pontos na frente de Jair Bolsonaro, que não sai na rua, não sobe em nenhum caminhão, não conversa com o povo, faz aqueles acenos ao mercado, falando com uma voz mansa à la Barroso, sinalizando virtude aqui e ali, quando nos sabemos que, na prática, o PT é roubo, corrupção, mais Estado, a mão no seu bolso, é o governo ditando o que você deve fazer”, opinou. “A gente sabe muito bem que tipo de política esse partido vai estabelecer como diretriz do Brasil se voltar à Brasília. Não adianta essa fala mansa e esses ternos Armani. O brasileiro sabe muito bem o país que foi entregue depois de duas décadas de administração petista”, completou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta sexta-feira, 8, na íntegra: