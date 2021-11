‘Não adianta ficar na Europa com retórica inflamada e não andar onde o povo está’, diz Ana Paula sobre Lula

Ex-presidente foi alvo de protestos na Europa; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente cumpre agenda na Europa



O ex-presidente Lula (PT), que está cumprindo agenda na Europa, foi alvo de protestos em Paris e em Bruxelas. Manifestantes foram às ruas com cartazes com mensagens como “Lula ladrão” e “chefe do crime” em francês. Em Bruxelas, um grupo se concentrou em frente ao parlamento europeu, onde o ex-presidente discursou. Em entrevista a emissoras locais, o petista disse que o Brasil precisa de alguém que respeite o direito das pessoas e o trabalhador. “O Brasil só está precisando de um governo”, concluiu.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, afirmou que o ex-presidente vai à Europa, mas não sai nas ruas do Brasil. “O Lula não bradou que o Nordeste sempre foi o reduto dos petistas? Vai dar uma volta no Nordeste. Nós queremos ver o senhor andando nas ruas do atual Nordeste, que tem a informação na palma da mão”, disse. “Não adianta ficar na Europa com essa retórica inflamada de governo golpista, nazista, fascista e toda lista de ‘istas’ que ninguém aguenta mais ouvir, e não andar nas ruas do Brasil, onde o povo está”, completou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta quinta-feira, 18, na íntegra: