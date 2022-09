‘Não tem como normalizar essa aberração jurídica’, diz Ana Paula sobre candidatura de Lula

Campanha do presidente Jair Bolsonaro rebateu fala do ex-presidente Lula sobre inocência

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula é candidato ao cargo nas eleições 2022



A campanha do presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) lançou, nesta quinta-feira, 15, um vídeo que refuta a alegação do ex-presidente e também candidato ao cargo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de que ele foi inocentado pela Justiça. A inserção explica os motivos para o petista ter sido solto e descreve sua inocência como a “pior e maior mentira” das eleições 2022. Ao longo do vídeo são exibidos diversos trechos de reportagens sobre as condenações dele e delações feitas pelo ex-ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, e pelo empresário Marcelo Odebrecht . Na sequência, a peça exibe ocasiões em que analistas esclarecem que é falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. O assunto foi tema no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 16.

Para a comentarista Ana Paula Henkel, a candidatura de Lula é uma “aberração jurídica”. “Ficou claro que naquele debate da Band, onde todos os candidatos estavam presentes, que o ex-presidiário Lula estava incomodado justamente pela questão de ser um ex-presidiário, de ter na sua biografia a prisão por corrupção, condenado em três instâncias, condenado inclusive por desembargadores que foram indicados pelas as administrações petistas. No entanto, o Lula vai no debate e diz que foi inocentado pela ONU. Você vê um silêncio absoluto da imprensa. Então é muito difícil analisarmos essa corrida presidencial porque não tem como normalizarmos uma candidatura que é uma aberração jurídica. Que é uma curva, talvez a curva mais ativista da nossa Suprema Corte. Mas sempre temos que ter dois pontos nessa corrida presidencial. O primeiro é não temos e não vamos normalizar essa candidatura porque é uma aberração jurídica, de acordo com os melhores juristas do Brasil. E o segundo ponto é tentar equiparar falas do presidente Bolsonaro, malcriação nas redes sociais, algumas pequenas gafes de comunicação, com um esquema de corrupção, talvez o maior que o brasileiro já viu”, comentou.

