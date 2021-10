‘Não tenho preocupação nenhuma com esse relatório absurdo da CPI’, diz Ernesto Araújo

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, ex-ministro das Relações Exteriores falou sobre o relatório elaborado pelo senador Renan Calheiros

EFE/Joédson Alves Ernesto Araújo está na lista de indiciados da CPI



Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, disse nesta segunda-feira, 25, não ter “preocupação nenhuma” com o relatório da CPI da Covid-19. O documento, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), sugeriu o indiciamento do ex-chanceler por dois crimes, epidemia com resultado morte e incitação ao crime. “Eu tenho certeza que não cometi nenhum desses dois crimes e nenhum outro na minha gestão do Itamaraty, nem antes e nem depois dela. Procurei conduzir uma política externa por um Brasil soberano, e isso incomodou e continua incomodando muita gente”, afirmou Araújo em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan. “Tenho certeza que os resultados do relatório da CPI já estavam prontos desde o começo e refletem apenas uma linha política. Eles não buscam de forma alguma chegar a verdade e esclarecer fatos. Buscam confundir fatos, confundir a opinião pública. Então não tenho preocupação nenhuma com esse relatório completamente absurdo”, completou.

