‘Nós estamos assistindo à operação Lava Lula’, opina Fiuza

Ministério Público Federal pediu arquivamento da denúncia contra o ex-presidente no caso do tríplex do Guarujá; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou a decisão

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO MP não vai apresentar nova denúncia contra Lula



O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria da República no Distrito Federal (PR-DF), apontou a prescrição da denúncia do caso do tríplex do Guarujá envolvendo o ex-presidente Lula (PT), e pediu o arquivamento da investigação nesta segunda-feira, 6. O MPF não deve apresentar nova denúncia contra Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. Assinado pela procuradora Marcia Brandão Zollinger, o texto argumenta o pedido de arquivamento pela “extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal”, alegando que o Supremo Tribunal Federal (STF) já havia apontado como nulas as condenações.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, defendeu que outros órgãos apresentem denúncia contra Lula. “Nós estamos evidentemente assistindo à operação Lava Lula”, disse. “O que nós precisamos esperar hoje é que as instituições que não desistiram da justiça, que não acham que isso aqui vai virar mesmo um clube de ricos e burocratas, tem que partir com novos inquéritos, novas denúncias. Foi assaltada uma quantidade bilionária dos cofres públicos e as pegadas estão todas aí para quem quiser seguir e dar ao país pelo menos a impressão que aqui se cumpre a lei”, opinou.

