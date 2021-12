‘O maior aliado do Lula hoje é o vexame que Moro está dando’, diz Fiuza

Ex-presidente reafirmou ser inocente e questionou Moro; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou declarações

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo - 08/10/2021 Ex-presidente Lula disse não saber o porquê foi condenado



O ex-presidente Lula (PT) reafirmou ser inocente e criticou questionou o ex-juiz Sergio Moro nesta quinta-feira, 2. “Diga, diga, o que é que eu roubei?”, perguntou o petista durante sua participação no podcast Podpah. O político disse que preferiu não fugir do Brasil quando sua prisão foi decretada para que pudesse provar que Moro “era mentiroso”. “Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. Se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha como fugitivo. Então, graças a Deus, eu provei”, declarou.

Guilherme Fiuza, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, criticou as declarações do ex-presidente. “O homem capaz de defender a Petrobras, saquear essa mesma empresa e, depois de ser preso, continuar defendendo a Petrobras. Ele realmente acredita que todo mundo é idiota. Lula, você está fingindo que esqueceu o que roubou, mas o Brasil sabe o que você roubou”, disse. Fiuza também questionou a postura do ex-juiz da Lava Jato. “Onde está o Sergio Moro? Está aí sendo humilhado e escrachado pelo Lula, que ele sabe que é ladrão. O Moro deveria estar dando na cara do Lula com palavras, com verdades, e está aí dizendo porque a PEC dos Precatórios não deveria passar. O maior aliado do Lula hoje é o vexame que o Sergio Moro está dando”, opinou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta sexta-feira, 2, na íntegra: