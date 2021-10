‘O que me assusta é a imprensa ficar calada’, diz Allan dos Santos após pedido de prisão

Em entrevista exclusiva ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, jornalista falou sobre decisão de Alexandre de Moraes e defendeu liberdade de imprensa

Alessandro Dantas/Agência Senado Moraes pediu prisão preventiva de Allan dos Santos



O jornalista Allan dos Santos, dono do canal Terça Livre, afirmou estar “assustado” com o silêncio da imprensa diante do pedido de prisão preventiva e extradição feito contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado atendeu a um pedido da Polícia Federal. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, Allan disse que só ficou sabendo da decisão pelos jornais e que ainda não foi notificado oficialmente. “Consciência tranquila de um jornalista que exerce sua profissão. A medida em que as coisas forem caminhando, meus advogados vão tomar as decisões cabíveis”, declarou. ” O que me assusta é a imprensa ficar calada diante de tudo isso sabendo que censura e jornalismo não podem coexistir”, criticou.

Allan é investigado pelo Supremo nos inquéritos que apuram a divulgação de notícias falsas, ataques a integrantes da Corte e a atuação de uma milícia digital que atenta contra as instituições do país. À Jovem Pan, o jornalista defendeu a liberdade de imprensa e classificou a decisão de Moraes como censura. “O jornalismo precisa de liberdade, independente se eu concordo com ele ou não. Não pode censurar quem tem mais audiência por meio da Suprema Corte. Nós não podemos permitir que um grupo seja selecionado para ser perseguido, nós não podemos permitir que um tipo de jornalismo não possa existir, que um tipo de crítica não possa existir”, afirmou Allan. “Eu não quero que a minha vontade seja estabelecida dentro de uma República. Eu quero que a lei seja aplicada, só isso”, concluiu.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is” desta quinta-feira, 20: