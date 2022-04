O que os ministros do STF vão fazer agora com o Twitter livre no nosso país?, questiona Ana Paula Henkel

Elon Musk concretizou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões; programa Os Pingos Nos Is comentou

Scott Olson/Getty Images/AFP Elon Musk, novo dono do Twitter, é a favor da liberdade de imprensa irrestrita



O bilionário Elon Musk concretizou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões, valor que equivale a aproximadamente R$ 215 bilhões. A confirmação da venda foi anunciada por Bret Taylor, executivo da empresa, nesta segunda-feira, 25. A transação foi aprovada pelo Conselho de Administração do Twitter por unanimidade. No começo da tarde, Musk usou a rede social para dizer que espera que até seus maiores críticos permaneçam na plataforma. “Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão”, disse.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que o Twitter virou uma plataforma “onde um lado só do espectro político ideológico fala, e o outro é censurado”. Ela diz, no entanto, que isso deve mudar com a compra da empresa. “Hoje a esquerda americana está em polvorosa, desesperada, jornalistas estão criticando a liberdade de expressão que pode voltar ao Twitter, finalmente sob nova direção. Agora quem sabe o outro lado vai poder falar livremente no Twitter, mas quem não gosta de liberdade de expressão está muito chateado”, opinou. “Fica a pergunta de como será no Brasil. O que os ‘iluministros’ vão fazer agora no caminho do twitter livre no nosso país?”, questionou.

