‘Partido que apoia um ditador tem no Brasil um candidato de mentira’, afirma Fiuza sobre PT

Legenda classificou vitória de Daniel Ortega nas eleições da Nicarágua como ‘uma grande manifestação popular e democrática’; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO PT reconheceu vitória de Ortega na Nicarágua



O PT comemorou a vitória de Daniel Ortega nas eleições da Nicarágua e classificou o pleito como “uma grande manifestação popular e democrática”. Em nota divulgada na segunda-feira, 8, o partido disse que o resultado confirma “o apoio da população a um projeto político que tem como principal objetivo a construção de um país socialmente justo e igualitário”. Ortega venceu as eleições e assume seu quarto mandato consecutivo após a prisão de uma série de opositores. Nesta terça-feira, a Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmou que a eleição foi ilegítima e rejeitou o resultado.

Durante sua participação no programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan News, o comentarista Guilherme Fiuza criticou o posicionamento do PT. “O partido que apoia um ditador por trás de uma eleição de mentira tem no Brasil um candidato de mentira, que estará na eleição graças a uma acrobacia institucional do Poder Judiciário – que fez desaparecer seus múltiplos crimes, pelos quais foi condenado”, afirmou. “É normal que o partido dele goste desse tipo de procolo, curta esse modus operandi antidemocrático e apoie o ditador da Nicarágua”, completou.

