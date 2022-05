Pedido da Defesa ao TSE mostra por que a população confia nas Forças Armadas, diz Ana Paula Henkel

Ministério pediu que TSE divulgue as sugestões das Forças Armadas para as eleições; programa Os Pingos Nos Is comentou

JOSE LUCENA/FUTURA PRESS Forças Armadas enviaram sugestões para melhora do sistema eleitoral



O Ministério da Defesa enviou um documento nesta quinta-feira, 5, ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, solicitando a divulgação das propostas das Forças Armadas para as eleições. As sugestões foram apresentadas à Comissão de Transparência criada pelo TSE para ampliar a fiscalização e transparência do processo eleitoral. “Com a finalidade de cumprir obrigação legal e de conferir a maior transparência possível aos atos da gestão pública e em face da impossibilidade de ver concretizada a reunião solicitada por esse ministro a Vossa Excelência, venho, por meio deste expediente, propor a esse Tribunal que os documentos sejam amplamente divulgados conjuntamente pelo Ministério da Defesa e por essa Corte Eleitoral, haja vista o amplo interesse público no tema”, diz o documento.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, elogiou o pedido do Ministério da Defesa. “As Forças Armadas querem que a sociedade participe desse debate sobre o aprimoramento do nosso sistema eleitoral. Continuamos sem entender a histeria dos ministros do TSE, do STF e de alguns políticos de não querer um pouco mais de transparência, e o pior, de bloquear o debate”, afirmou. “O documento mostra exatamente porque as Forças Armadas estão no topo da lista de instituições que a população confia”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quinta-feira, 5: