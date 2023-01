‘Pedido de extradição pode acontecer e será deferido’, diz Kobayashi sobre Anderson Torres

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, repercutiram o assunto nesta sexta-feira, 13

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO STF determinou a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta sexta-feira, 13, que enviará um pedido de extradição ao governo dos Estados Unidos, caso o ex-ministro Anderson Torres não se apresente à Polícia Federal (PF) até segunda-feira, 16. Torres, que está passando as férias em solo americano, é suspeito de ter se omitido durante os atos de vandalismo e invasões aos Três Poderes, em 8 de janeiro, enquanto ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal. Na segunda-feira, 9, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão do ex-ministro. O assunto foi tema no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 13.

Para o comentarista Nelson Kobayashi, o pedido de extradição pode acontecer e será deferido. “A situação do Anderson Torres é muito difícil. Ele vai ter o direito de se defender, mas vem praticando atos muito estranhos como dizer que vai se entregar, mas não se entrega, de tirar férias nas vésperas dos eventos que aconteceram no dia 8. Então a gente está vendo o cerco se fechando. Em relação a fala do ministro Flávio Dino, o pedido de extradição começa a tomar corpo do ponto de vista da sua sustentação jurídica, porque ele diz que vai se entregar e não se entrega, cada dia aparece um documento ou uma evidência nova. A investigação passa a ser muito robusta para ele ficar distante das autoridades brasileiras. Esse pedido de extradição pode acontecer e provavelmente, se ocorrer, será deferido em relação ao Anderson Torres”, comentou.

Confira a íntegra do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 13: