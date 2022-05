Pessoas que criticaram motociatas não deram um pio sobre ‘showmício’ de Daniela Mercury, diz Ana Paula

Prefeitura de São Paulo pagou R$ 100 mil por apresentação da cantora em ato pró-Lula; assista ao programa Os Pingos Nos Is

Reprodução/YouTube do PT Daniela Mercury segura bandeira de Lula em show do 1º de Maio



A Prefeitura de São Paulo pagou R$ 100 mil pelo show da cantora Daniela Mercury no ato pró-Lula organizado por movimentos sindicais no último domingo, 1º. A verba foi solicitada pelos vereadores Alfredo Cavalcante (PT), Eduardo Suplicy (PT) e Sidney Cruz (Solidariedade) por meio de emendas parlamentares. O extrato foi publicado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira, 4. O ex-presidente Lula discursou no palco montado em frente ao Estádio do Pacaembu, onde Daniela também cantou e manifestou apoio ao petista. Em entrevista à Jovem Pan, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que as emendas foram liberadas para evento em homenagem ao trabalhador, e não para um ato político-partidário.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que o show pode ser considerado como propaganda eleitoral antecipada, proibida pela legislação. “O pagador de imposto bancou Daniela Mercury pedindo voto para Lula, sacudindo a toalha com o rosto de Lula. No entanto, o TSE está em um silêncio sepulcral”, disse. “As pessoas que criticaram tanto a motociata do presidente Bolsonaro, que falaram que era campanha eleitoral, não deram um pio em relação a isso. Nós vamos ficar aguardando o TSE se pronunciar. Foi claramente uma campanha eleitoral que é proibida pelas leis eleitorais”, concluiu.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta quarta-feira, 4: