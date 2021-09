Ponto máximo dos mil dias de governo foi a exposição dos hipócritas, diz Ana Paula

Governo do presidente Jair Bolsonaro completou mil dias nesta segunda-feira; comentaristas de ‘Os Pingos Nos Is’ analisaram a gestão

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro completou mil dias de gestão



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um discurso nesta segunda-feira, 27, para celebrar a data que marca os mil dias de seu governo. Ele falou sobre as críticas a sua gestão, a equipe de ministros, a pandemia da Covid-19 e a relação com as Forças Armadas. O chefe do Executivo disse ainda que o Exército não vai cumprir nenhuma eventual ordem absurda. “As Forças Armadas estão aqui a meu comando. Se eu der uma ordem absurda elas vão cumprir? Não, nem a mim e nem a governo nenhum. As Forças Armadas têm que ser tratadas com respeito”, afirmou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, falou sobre os mil dias do governo de Bolsonaro e disse que o período expôs projetos de poder em Brasília. “Aqueles que no passado diziam que eram antipetistas porque eram contra a corrupção, que era preciso tirar o PT e o Lula, a gente viu que muitos tinham esse discurso, mas nas ações não eram bem assim. Isso foi o ponto máximo nesses mil dias de governo do Bolsonaro. A exposição dos hipócritas, das vísceras do Planalto, das vísceras de Brasília, os projetos de poder que o brasileiro desconfiava que existiam e hoje está tudo muito exposto, não tem mais o que esconder”, opinou Ana Paula.

