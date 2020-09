‘Precisamos lidar com a realidade e não mascarar, como fez o PT’, diz Augusto sobre pobreza

Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 28, a criação do Renda Cidadã, programa social para substituir o Bolsa Família, que deve deve distribuir R$ 300 por beneficiado

Reprodução/Jovem Pan Comentarista retornou ao programa após período de férias



“Os pobres sempre existiram, mas não eram visíveis a olhos nus”, afirmou o comentarista Augusto Nunes, do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 28. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Renda Cidadã (ex-Renda Brasil), programa social para substituir o Bolsa Família, que deve distribuir R$ 300 por beneficiado, o mesmo valor do atual auxílio emergencial, e acima dos quase R$ 200 pagos pelo programa criado no governo petista. “Lula disse que acabou com os pobres, depois Dilma disse que não havia mais miséria, os pobres sempre existiram. É com essa realidade que precisamos lidar, ao contrário do que faz o PT e mascara a realidade o tempo todo, tentando enganar brasileiros que foram ingênuos, mas aprenderam”, afirmou Augusto.

O novo programa terá duas frentes de financiamento, além do orçamento já estabelecido para o Bolsa Família, de aproximadamente R$ 30 bilhões. Segundo o governo, o teto de gastos não será furado. “Acho louvável que o governo tenha destacado o dever que tem de respeitar o teto de gastos. Não sei de onde virá esse dinheiro, mas é necessário fazer uma acrobacia difícil”, destacou Augusto. O anúncio da segunda etapa da reforma tributária também era aguardado para hoje, porém ainda não há consenso sobre o texto final. O comentarista lamentou: “O ideal seria que o governo pudesse aprovar, a cada ano, uma nova reforma”, finalizou, lembrando da Reforma da Previdência, que passou em 2019 no Congresso.