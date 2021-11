‘Precisamos parar com os surtos de autoritarismo’, diz Onyx após governo proibir demissão de não vacinados

Em entrevista ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, ministro do Trabalho defendeu liberdade individual e afirmou que não pode haver obrigatoriedade da vacina

Wallace Martins/Estadão Conteúdo Onyx Lorenzoni assinou portaria que proíbe demissão de não vacinados



O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, assinou uma portaria nesta segunda-feira, 1º, que proíbe a demissão de trabalhadores que não apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, o ministro afirmou que a medida preserva as escolhas e liberdade individual. “Nós fazemos campanhas, nós desejamos que a imunidade da população seja a maior possível, mas temos que ter consciência que precisamos respeitar as pessoas. Há o livre arbítrio, a garantia constitucional da pessoa escolher como quer viver sua vida. Nao se pode estabelecer uma obrigatoriedade”, declarou. “Precisamos parar com esses surtos de autoritarismo, surtos de despotismo de querer obrigar que todo mundo caminhe numa mesma direção. Nós temos que saber que numa democracia tem pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam de outra”, completou. Onyx afirmou que os trabalhadores que já foram demitidos por não se vacinar também podem ser beneficiados pela portaria. “As pessoas que eventualmente foram demitidas podem se beneficiar porque, como toda a legislação brasileira, as normas que o Ministério do Trabalho regula podem retroagir para proteger o trabalhador brasileiro”, disse.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is”: