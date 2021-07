‘Próximas horas e exames dirão se cirurgia será necessária’, diz médico de Bolsonaro

Em entrevista exclusiva ao programa ‘Os Pingos Nos Is’, Antônio Luiz Macedo disse que muitas vezes o quadro de obstrução intestinal se reverte sem necessidade de cirurgia

Twitter/@jairbolsonaro Presidente Jair Bolsonaro foi transferido para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo



O cirurgião do presidente Jair Bolsonaro, Antônio Luiz Macedo, afirmou que só as próximas horas e a realização de exames dirão se uma cirurgia será necessária. Em entrevista exclusiva ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, o médico disse que preferiu transferir o presidente para o hospital onde trabalha, o Vila Nova Star, em São Paulo, para acompanhar o quadro mais de perto. “Por enquanto o que nós temos é um quadro de obstrução intestinal, cujo diagnóstico já tinha sido feito no hospital das Forças Armadas”, afirmou Macedo. “Só as próximas horas e os exames que nos faremos em seguida vão nos dizer se há necessidade de uma cirurgia ou não”, completou. O cirurgião disse que toda a situação de obstrução intestinal tem sua gravidade mas que, muitas vezes, o quadro se reverte sem a necessidade de cirurgia, apenas com jejum e hidratação. Questionado sobre quando o presidente poderá voltar ao trabalho, Macedo disse que a previsão vai depender das próximas horas. Se Bolsonaro for operado, o pós-operatório deve levar de 10 a 15 dias. Se não houver necessidade de cirurgia, a recuperação é mais rápida e o presidente deve ter alta em alguns dias.