‘Quanto mais Randolfe abrir a boca, melhor será para a campanha de Bolsonaro’, diz Ana Paula Henkel

Senador protocolou no STF um pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro; programa Os Pingos Nos Is comentou

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta quarta-feira, 23, no Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de impeachment contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O parlamentar acusa o chefe do MEC de crime de responsabilidade após denúncias de que ele teria priorizado o envio de recursos da pasta a prefeitos indicados por pastores. Randolfe pediu o afastamento do ministro durante as investigações. Nesta quarta, a ministra Cármen Lúcia autorizou a abertura de um inquérito na Procuradoria Geral da República para apurar possíveis irregularidades.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou a postura do senador. “Acho que o senador Randolfe deve ter um armário cheio de ‘kit constrangimento’. Ele abre a boca, aparece em CPIs, em coletivas, é só constrangimento. E pensar que nossos impostos pagam o salário desse senador que não faz praticamente nada. Até agora não vimos nenhuma medida que ajude o Brasil. É só uma histeria”, opinou. “Quanto mais esse senador abrir a boca, melhor será para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. Estou começando a achar que Randolfe Rodrigues vai ser um sério candidato a um dos maiores cabos eleitorais do presidente”, concluiu.

