‘Que psicopatia é maior do que roubar os brasileiros mais pobres?’, questiona Cristina Graeml sobre fala de Lula

Ex-presidente chamou Bolsonaro de psicopata por sua gestão na pandemia; programa Os Pingos Nos Is comentou

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Lula chamou Bolsonaro de psicopata



O ex-presidente Lula (PT) chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de psicopata nesta quinta-feira, 13, e comparou o mandatário a Jim Jones, famoso devido ao assassinato em massa dos membros de uma seita em novembro de 1978, na Guiana. “Bolsonaro continua tratando a Covid com descaso. Só um psicopata como Jim Jones seria capaz de repetir as insanidades de Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, escreveu Lula em sua conta do Twitter.

Durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, a comentarista Cristina Graeml criticou a fala do ex-presidente. “Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso, que manipula e consegue cativar pessoas. Dá para traçar um perfil psicológico e associar a essa pessoa que acusa os outros. Que psicopatia é maior do que roubar os brasileiros mais pobres, saqueando o estado brasileiro, provocando desemprego em uma gestão desastrada da economia, enriquecendo ilicitamente, aceitando presentes do naipe de tríplex na praia e sítio no interior?”, questionou.

