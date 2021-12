‘Quem quis se vacinar se vacinou’, diz Bolsonaro sobre ações do governo na pandemia

Durante sua transmissão semanal realizada nesta quinta-feira, 23, o presidente exaltou a compra de mais de 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19

Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou a importância do governo federal no combate à pandemia de Covid-19, dizendo que, graças às vacinas adquiridas por sua gestão, ‘quem quis se vacinar se vacinou’. A afirmação foi feita pelo mandatário durante sua transmissão ao vivo semanal, realizada nesta quinta-feira, 23, às 19h. Na transmissão, Bolsonaro, acompanhado do deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), falou sobre os feitos do governo para combater a pandemia e evitar efeitos adversos do coronavírus na economia e na saúde da população. Ao falar sobre a compra de vacinas, Bolsonaro destacou que o governo foi responsável por adquirir mais de 300 milhões de doses de imunizantes para a população.

“O pessoal fala muito em vacina. O governo federal comprou mais de 300 milhões de doses de vacina. Todo mundo que quis tomar vacina tomou. O governo fez a sua parte. Alguns acusam de negacionista ou antivacina, mas olha, nós compramos mais de 300 milhões de doses de vacina. Inclusive doamos esses dias quatro milhões de doses para um país, não lembro qual foi. O governo fez a sua parte. Não comprou em 2020 porque não tinha para vender em 2020”, disse Bolsonaro, que completou: “Quem quis se vacinar, se vacinou. Quem não quis eu entendo que é um direito dele. Isso se chama liberdade”.