Querem jogar no colo de Bolsonaro uma tragédia causada por irresponsabilidade dos Estados, diz Ana Paula Henkel

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is falaram sobre as chuvas que atingiram Recife e criticaram politização

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR Bolsonaro sobrevoou as áreas atingidas pela chuva em Recife



O presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou nesta segunda-feira, 30, parte das áreas atingidas pelas chuvas em Recife. “Infelizmente, essas catástrofes acontecem”, comentou em coletiva de imprensa. “Estamos tristes, manifestando nossos votos de pesar aos familiares. Nosso objetivo maior é confortá-los e, por meios materiais também, atender a população”, completou. O presidente também afirmou que “faltou iniciativa” do governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). “Se o governador estava fazendo outra coisa, não sei, talvez ache melhor não estar presente aqui. Mas a gente não vai politizar essa questão”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que as chuvas em Recife foram uma tragédia anunciada e criticou a politização da situação, que classificou como uma “vergonha”. “Dentro do contexto da eleição presidencial esse ano, eles querem jogar no colo do presidente Bolsonaro essa tragédia que já faz parte do cotidiano das pessoas pela irresponsabilidade dos governos locais”, opinou. “É muito triste que vão usar uma tragédia, vidas que foram perdidas, para um caminho político. O presidente está certo de ter ido lá, obviamente. Se ele não tivesse ido, também teria sido criticado”, completou.

