‘Quero assistir de camarote ao que governadores e prefeitos vão fazer’, diz ministro do Turismo sobre Carnaval

Valter Campanato/Agência Brasil Gilson Machado Neto falou sobre a realização do Carnaval em 2022



O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, não quis opinar sobre a realização ou não do Carnaval em 2022 e “passou a bola” para governadores e prefeitos. Em entrevista ao programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, ele disse querer “assistir de camarote” à decisão que os Estados e municípios vão tomar sobre o tema. “Eu passo a bola para os governadores e para a Justiça, que foi quem delegou esse poder a eles”, disse o ministro, se referindo a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou prefeitos e governadores a decidirem sobre medidas sanitárias na pandemia. “A bola está com eles e eu quero assistir de camarote ao que os governadores e os prefeitos vão fazer”, declarou. Questionado sobre a nova variante da Covid-19, encontrada na África do Sul e batizada de omicron, Machado Neto defendeu a manutenção dos protocolos sanitários, como o distanciamento sanitário, uso de álcool em gel e máscaras. “A gente não pode abrir mão disso, mas a gente também não pode abrir mão de viver”, ressaltou.

Assista à entrevista completa no programa “Os Pingos Nos Is”: