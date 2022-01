‘Quero que Randolfe force essa CPI e todos passem vergonha nacional’, diz Ana Paula Henkel

Senador afirmou que vai pedir abertura de nova CPI da Covid no Senado; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Leopoldo Silva/Agência Senado Randolfe vai protocolar requerimento para abertura de uma nova CPI



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta terça, 11, que vai pedir a abertura de uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. “Não atuaremos apenas através de ações no STF. É necessário termos um instrumento, um mecanismo para pressionarmos os criminosos que estão na Presidência. Por isso protocolei hoje requerimento de retomada da CPI da Covid”, afirmou o parlamentar. Randolfe afirmou que a investigação teria como foco o “atraso e insuficiência da vacinação infantil, insuficiência de provisão para doses de reforço em 2022, ataques do presidente da República aos técnicos da Anvisa, à vacinação da população adulta e infantil, insuficiência da política de testagem e o apagão de dados do Ministério da Saúde”.

Para Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Randolfe Rodrigues é um nome “completamente insignificante” no Congresso e precisa de palcos como o da CPI. “Eu torço para que eles continuem falando. Euu quero muito que ele force essa CPI, que todos eles passem a vergonha nacional que passavam todo santo dia. O Brasil parava para assistir a CPI para anotar as bobagens que eram ditam. Eu quero mais é que Randolfe fale bastante porque já passou muita vergonha e vai passar mais ainda”, opinou.

