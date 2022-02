Randolfe faz estrago com histeria e o nome do Brasil vai sendo manchado, diz Ana Paula Henkel

Tribunal Penal Internacional de Haia afirmou que denúncias da CPI da Covid-19 estão fora de sua jurisdição; programa Os Pingos Nos Is comentou

Leopoldo Silva/Agência Senado Randolfe Rodrigues foi vice-presidente da CPI da Covid-19



Após ter recebido o relatório final da CPI da Covid-19, o Tribunal Penal Internacional de Haia não aceitou as denúncias do colegiado. O escritório afirmou que as acusações estão fora da jurisdição do Tribunal e que nada pode ser feito. Na quarta-feira, 9, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou que a instituição havia recebido o documento. “É mais um passo fundamental no combate à impunidade. O nosso trabalho continua, não iremos descansar até que a justiça seja feita”, declarou. O relatório final pediu o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem foi atribuído o cometimento de dez crimes, e mais 77 pessoas.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou o senador Randolfe Rodrigues. “Se tem uma vergonha do outro lado da rua o Randolfe é capaz de atravessar para ir lá pegar. Só falta ele colocar uma melancia na cabeça, porque o estrago que ele faz com essa imaturidade e histeria aqui com o nome do Brasil a gente tem que trazer à tona. O nome do Brasil vai sendo manchado”, disse. “É uma vergonha isso. Randolfe Rodrigues é outro que faz parte daquele time dos sabotadores da pátria e a gente tem que ficar de olho para tirar logo do cenário e colocar no esquecimento político”, concluiu.

