Resumo desse um ano da gestão de Luiz Fux é uma Corte que faz política, diz Fiuza

Comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’ analisaram discurso do presidente do STF, que completou um ano de gestão

Ueslei Marcelino/Reuters Fux afirmou que STF não se amendrontará



O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, discursou na abertura da sessão desta quarta-feira, 22, e fez um balanço sobre o primeiro ano de sua gestão. No pronunciamento, o ministro afirmou que, apesar das dificuldades, a Corte tem contribuído fortemente para a estabilidade institucional do país e sua retomada econômica. Fux também disse que o STF vai salvaguardar a democracia e a Constituição, “qualquer que seja o preço político a pagar”. “Mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante dos inúmeros desafios político-institucionais enfrentados, nunca houve – e nem haverá – qualquer espaço para o desânimo ou amedrontamento por parte deste Tribunal, porquanto seguimos conscientes e firmes no nosso propósito de salvaguardar o regime democrático e a higidez do texto constitucional, qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar”, declarou.

Para Guilherme Fiuza, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, a principal marca da gestão de Fux à frente do STF é “uma das maiores manifestações cívicas de rua da história contra o autoritarismo da Corte”. “O resumo desse um ano da gestão do Luiz Fux é uma corte que faz política, que preocupa a população, especificamente na matéria de segurança eleitoral”, opinou. Fiuza também sugeriu uma avaliação sobre as ações do STF. “O que nós precisamos, evidente que seria muito difícil de acontecer, seria uma avaliação rigorosa sobre essas ações que preocupam a população, reiteradamente de provocação ao governo federal, e uma série de outras ações que essa Corte, presidida por Fux, não para de perpetrar. Sempre há tempo de fazer uma revisão desses rumos, que não são bons atualmente”, afirmou.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 22, na íntegra: