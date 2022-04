Se Pacheco realmente se preocupa com a Constituição, colocaria em pauta o impeachment de Moraes, diz Ana Paula

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram discurso do presidente do Senado nesta quinta-feira

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/08/2021 Rodrigo Pacheco afirmou ser necessário conter extremismos e radicalismos



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira, 28, que crises políticas são criadas como cortina de fumaça e falou em traição à pátria. “É lamentável que crises sejam criadas a todo instante até como cortina de fumaça para os problemas do Brasil”, declarou em conversa com jornalistas. “Nosso papel é de buscar conter radicalismos e extremismos e afirmar sempre: nós temos respeito à democracia, ao estado de direito e nós temos absoluto respeito à Constituição Federal. Tudo quanto houver de arroubo antidemocrático ou que atente contra o estado de direito e contra a Constituição nós devemos repudiar de maneira veemente e forte”, continuou Pacheco. O senador disse ainda que quem não tiver disposição de buscar solução para os problemas do Brasil “futuramente será tratado como traidor da pátria”.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que os atos do presidente do senado são diferentes do discurso. “É de uma covardia impressionante. Ele fala em radicalismos e extremismos, mas ele não cita exatamente sobre o que ele está falando. São mais platitudes, retóricas para alimentar a imprensa”, disse. “Se ele realmente se preocupa em proteger a Constituição e o estado democrático de direito, colocaria em pauta algum processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Não adianta ele falar, tem que fazer”, acrescentou.

