Senado é nossa única ferramenta para consertar os desmandos do STF, diz Ana Paula Henkel

Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF Moraes prorrogou inquérito que investiga Bolsonaro



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF). No despacho, assinado na quarta-feira, 5, o magistrado afirmou que as investigações precisam ser prorrogadas porque há diligências em andamento. O inquérito foi aberto em abril de 2020, após o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmar que Bolsonaro tentou interferir politicamente na PF. À época, ao anunciar seu pedido de demissão do comando da pasta, o ex-juiz da Operação Lava Jato disse que o presidente da República queria ter uma pessoa de seu “contato pessoal” em postos de comando da corporação.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, criticou a decisão de Moraes e afirmou que é necessário mudar a composição do Senado para evitar decisões deste tipo, que ela classificou como inconstitucionais. “O que Alexandre de Moraes faz, as inconstitucionalidades que ele faz prorrogando mais um inquérito, abrindo investigações ilegais, decretando prisões de ofício ilegais, detendo cidadãos norte americanos em solo brasileiro sem explicação, isso tudo acaba sendo, de maneira macro, uma consequência da leniência do Senado”, opinou. “Para que as nossas instituições continuem apenas nas suas esferas, nós precisamos começar a mudar o Legislativo. Não adianta a gente pensar só no Executivo, em quem vai ser o presidente esse ano. O Senado hoje é a nossa única ferramenta para consertar esses desmandos do STF”, completou.

