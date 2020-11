‘Setor do turismo encontra-se em franca recuperação’, diz presidente da Embratur

‘Nos últimos cinco meses, de acordo com o Ministério do Turismo, estamos com 88% de recuperação’, afirmou Gilson Machado; dados mostram que o setor já perdeu quase R$ 42 bilhões em faturamento em 2020

Valter Campanato/Agência Brasil Presidente da Embratur, Gilson Machado



O presidente da Embratur, Gilson Machado, disse nesta quarta-feira, 25, em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, que o setor do turismo, um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus, encontra-se hoje em “franca recuperação”. “Nos últimos cinco meses, de acordo com o Ministério do Turismo, estamos com 88% do setor recuperado. As companhias aéreas já passam de 80%”, afirmou. Dados da Federação do Comércio de Bens e Serviço e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) divulgados em outubro mostram que o setor já perdeu quase R$ 42 bilhões em faturamento em 2020 no Brasil. Se comparado com os resultados do mesmo período do ano passado, a queda foi de 44%. Esse foi o pior resultado pro mês desde 2011.

No entanto, segundo o presidente da Embratur, o principal responsável pela melhora no setor é o turismo interno. Em Recife, por exemplo, Machado afirmou que o movimento de passageiros já ultrapassa o do ano passado. “O Brasil é um País exportador de turismo, todo ano 13 milhões de turistas saem daqui, e recebemos cerca de 6,6 milhões. Mas com as restrições sanitárias, grande parte das pessoas estão ficando no Brasil. Os hotéis estão começando a ficar lotados em janeiro, fevereiro, no Carnaval, porque o brasileiro está ficando dentro do Brasil”, explicou. Machado disse, ainda, que o Brasil é o pior país com ambiente para uma companhia aérea se manter, devido a burocracia “causada por Brasília” e os preços altos do combustível. “O Brasil tem 92% das ações contra companhias aéreas no mundo. Tem até startup de escritório de advocacia para comprar a sua questão com a companhia”, completou.

