Silêncio de Moro sobre inconstitucionalidades tem sido ensurdecedor, diz Ana Paula

Podemos anunciou evento de filiação do ex-juiz ao partido; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Sergio Moro se filia ao Podemos nesta quarta-feira



O Podemos divulgou na tarde desta segunda-feira, 1º, convites para a filiação do ex-juiz Sergio Moro ao partido. O evento acontecerá na quarta-feira, 10, às 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, e terá transmissão online. “Juntos, podemos construir um Brasil justo para todos”, diz o convite. Moro assina sua filiação ao Podemos um ano e sete meses depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em abril do ano passado, o então ministro pediu exoneração do cargo e acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan News, criticou o silêncio de Moro em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). “Que ele venha à público e dê as opiniões, que coloque soluções na mesa, porque o então maravilhoso Sergio Moro juiz da Lava Jato não existe mais. Diante de tudo que estamos vendo, de tantas inconstitucionalidades no Brasil por parte do STF, especialmente de Alexandre de Moraes, o silêncio de um personagem tão importante para o Brasil incomoda bastante”, opinou. “Moro no cenário público vai ser importante para a gente ouvir o que ele tem a dizer de tudo que estamos passando, já que até agora o silêncio dele tem sido ensurdecedor”, completou.

Assista ao programa Os Pingos Nos Is desta segunda-feira, 1º, na íntegra: