‘Trump convidou as pessoas a irem pacificamente ao Congresso para expor insatisfação’, diz Ana Paula

Joe Biden criticou ex-presidente e o culpou pela invasão ao Capitólio; programa Os Pingos Nos Is comentou

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL/Archivo Biden teceu duras críticas a Trump pela invasão ao Capitólio



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teceu duras críticas a Donald Trump e culpou o republicano pela invasão de seus apoiadores ao Capitólio no ano passado. O democrata fez um pronunciamento durante evento em memória de um ano da ação nesta quinta-feira, 6. “Pela primeira vez na nossa história um presidente que perdeu a eleição tentou evitar a transferência pacífica de poder enquanto uma invasão violenta atingia o Capitólio, mas eles falharam. Nesse dia de memória precisamos nos certificar de que esse ataque nunca, nunca aconteça de novo”, afirmou. “Ele não é apenas um ex-presidente. Ele é um ex-presidente derrotado”, disse Biden.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, afirmou que Biden usa uma “retórica inflamada” mirando as eleições de meio de mandato, chamadas de midterms. “Eleições importantíssimas onde provavelmente os republicanos retomarão a liderança na Câmara e no Senado. A margem não deixa nenhuma segurança para os democratas. Essa retórica vai ser empurrada até novembro desse ano, quando acontecem os midterms”, opinou. Ana Paula também defendeu a postura de Trump. “É importante a gente dizer que no 6 de janeiro do ano passado, e isso está em todos os vídeos da internet, Donald Trump convidou as pessoas a irem pacificamente até o Congresso para expor sua insatisfação e os questionamentos em relação às respostas que não foram dadas na eleição de 2020”, disse.

