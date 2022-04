TSE se recusa a fornecer documentos sobre eleições e Filipe Barros dispara: ‘Revoltante’

Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, deputado criticou a ‘falta de transparência’ da instituição

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Filipe Barros criticou comissão de transparência do TSE



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou o pedido do deputado Filipe Barros (PL-PR) para enviar documentos sobre as eleições brasileiras. O parlamentar solicitou, via Lei de Acesso à Informação, que o órgão disponibilizasse as sugestões feitas pelo Exército para a melhora do sistema eleitoral brasileiro, além de atas das reuniões da comissão de transparência da instituição. O TSE negou o pedido e justificou que “as sugestões e pareceres de terceiros acerca do processo eleitoral não constituem informação administrativa do próprio Tribunal, não podendo ser compartilhadas”. Em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Barros criticou a resposta e afirmou que o órgão fez “um contorcionismo administrativo-jurídico” para não fornecer os documentos enviados pelo Exército. “Triste e revoltante nós constatarmos que a chamada comissão de transparência do principal assunto em uma democracia, que é a eleição, não tem qualquer tipo de transparência”, disse. O deputado também informou que fez um pedido ao Ministério da Defesa para ter acesso às sugestões.

Assista à entrevista no programa Os Pingos Nos Is: