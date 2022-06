‘Tudo bem ler cartas que Lula recebeu, mas poderiam ler as condenações também’, diz Ana Paula Henkel

Ex-presidente participou do lançamento de livro que reúne cartas que recebeu de apoiadores na prisão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira, 31, do lançamento do livro “Querido Lula”, que reúne 46 cartas que ele recebeu de apoiadores enquanto esteve preso. O evento foi realizado no teatro da PUC, o Tuca, em São Paulo, e reuniu artistas e aliados do petista. As cartas foram lidas por Camila Pitanga, Cleo Pires, Zélia Duncan, entre outros. A ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-prefeito Fernando Haddad também estavam presentes. Os textos foram selecionados pela historiadora Maud Chirio e o prefácio do livro foi escrito pelo rapper Emicida.

A comentarista Ana Paula Henkel falou sobre o evento durante sua participação no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News. “Diferentemente deles, nós defendemos a liberdade de expressão, então eles podem falar o que bem entenderem”, disse. “Mas é no mínimo hipócrita. Tudo bem ler as cartas que ele recebeu, mas eles poderiam ler também as condenações dos três tribunais que julgaram Lula. Ele não foi inocentado, foi ‘descondenado’ por uma questão de CEP”, acrescentou.

