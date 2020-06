Antonia Fontenelle sobre Bolsonaro: ‘Nunca vi um presidente tão passivo’

Reprodução/Instagram Antonia Fontenelle participou do Pânico nesta segunda-feira (22)



A youtuber Antonia Fontenelle afirmou, em entrevista ao Pânico nesta segunda-feira (22), que o presidente Jair Bolsonaro é “passivo”. “Nunca vi um presidente tão passivo”, disse.

Apoiadora do presidente, ela explicou que Bolsonaro está “tentando trabalhar”, mas é cercado por uma “podridão”. “Se fosse eu, já teria mandado todo mundo se explodir, ir para a casa do c***”, desabafou. “É o maior passivo da história, até enche o saco a passividade dele.”

Fontenelle continuou as críticas ao presidente, desta vez falando sobre a cultura. Ela disse que não concorda com a política de Bolsonaro em relação à pasta e avisou que chamar Regina Duarte para a secretaria não daria certo. A atriz foi substituída por Mário Frias, movimento que a youtuber também desaprovou.

“Vai dar m***, estou avisando”, antecipou. Fontenelle relatou que se encontrou com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) para falar sobre a indicação ao cargo, efetivada no sábado (20). Ela ainda contou que foi bloqueada por ele nas redes sociais pelas críticas que fez. “Não tenho nada contra Mário Frias, mas me opus e o cara me bloqueou nas redes.”

Treta com Felipe Neto

Ainda na entrevista, Antonia Fontenelle falou sobre a recente treta com os irmãos Felipe e Luccas Neto. Ela compartilhou um vídeo que acusa os dois youtubers de falas e atos inapropriados para crianças.

“Eu não acusei ninguém de pedofilia, o problema é que as pessoas não sabem ler e interpretar”, explicou Fontenelle. As imagens mostram supostas piadas de cunho sexual feitas pelos irmãos. “Vocês não podem brincar disso”, disse.

Apesar de ter dito que não os acusou de nada, Antonia Fontenelle relembrou um “encontro desagradável” com Felipe Neto. “Já sei da índole dele”, limitou-se a dizer.

Muito amiga do jornalista Leo Dias, que também teve uma desavença com Felipe Neto, Fontenelle disse que o colunista tem um material explosivo sobre o youtuber. “Se um dia o Felipe Neto enfrentar o Leo Dias, esses prints que ele [Leo Dias] tem da Anitta serão pinto perto do que ele tem do Felipe Neto”, ameaçou.