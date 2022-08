AO VIVO: Jair Bolsonaro concede entrevista ao Pânico; acompanhe

Presidente contesta decisão do TSE sobre celular em dia de votação e critica decisão de Moraes contra empresários: ‘Interferência visando o poder

Reprodução/YouTube/Pânico Presidente Jair Bolsonaro é entrevistado nesta sexta-feira, 26, pelo programa Pânico, da Jovem Pan



O presidente Jair Bolsonaro concede entrevista nesta sexta-feira, 26, ao Pânico, da Jovem Pan. Candidato à presidência da República pelo Partido Liberal (PL), o atual chefe do Executivo federal aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, atrás de seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em suas entrevistas mais recentes, Bolsonaro tem defendido a postura do governo federal durante a pandemia de Covid-19, exaltando a compra de mais de 500 milhões de doses de vacinas, criticando a política dos governadores que chama do “fecha tudo e a economia a gente vê depois” e afirmando que não se arrepende das suas declarações e defesas durante o auge da crise sanitária do coronavírus, assim como o tratamento precoce com hidroxicloroquina e outros medicamentos sem comprovação científica. “Não errei nada no que falei, falei que deveríamos tratar idosos, pessoas com comorbidades e o resto da população trabalhar. Hoje, muitos falaram que o lockdown foi um erro”, afirmou, em entrevista no início da semana. O presidente também tem reforçado a criação de programas sociais ao longo do seu governo, como o Auxílio Brasil, com pagamentos, até o final deste ano, R$ 600, o chamado “Pix Caminhoneiro”, e o voucher a taxistas, por exemplo. Além disso, o mandatário do país tem defendido a continuidade das ações socioeconômicas, se reeleito. “O desemprego tem caído, os números da economia são fantásticos. O que pretendemos fazer é continuar essa política”, acrescentou. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a entrevista de Jair Bolsonaro:

13h37 – Bolsonaro fala sobre importância do agronegócio

Jair Bolsonaro: Tem algo mais importante que a Amazônia agora, o nosso agronegócio. O Senado aprovou um projeto de lei inacreditável, cada município pode vencer 20% do seu território para outro país. Qualquer país pode começar a comprar 10% do Brasil e se comprar vai produzir mais barato e quebrar o nosso lado e teremos um fazendão desse outro país.

13h33 – Samy Dana questiona sobre redução do IPI: Qual critério?

Jair Bolsonaro: Paulo Guedes diz que dá para zerar IPI 100%.

13h30 – Auxílio continua?

Jair Bolsonaro: O auxílio com mais R$ 200 está previsto até dezembro, tem que achar espaço no Orçamento para tornar definitivo. O Paulo Guedes disse que é possível. Não tem como fazer milagre. São 20 milhões de família que recebem auxílio de R$ 600.

13h29 – Quem manda no Orçamento?

Jair Bolsonaro: Orçamento é bem restrito. Na gestão do Rodrigo Maia foi criado o RP9, o Orçamento Secreto. São mais de R4 16 bilhões na mão do parlamento, quem decide é o relator, que sofre as influências dentro do Parlamento. Nós apenas executados, o Orçamento é do parlamento. E a proposta de R$ 16 bilhões está passando para R$ 19 bilhões. O pessoal culpa a mim, não tenho nada a ver com isso.

13h26 – O que você falaria para o Bolsonaro de 2018?

Jair Bolsonaro: Tentei fazer o melhor de mim, gostara de ter dado atenção maior aos meus ministros, faltava um sal a mais, a gente não esperava a questão da Covid.

13h25 – ‘Guedes nunca deu motivo para não acreditar nele’

Jair Bolsonaro: Já teve momentos com preço dos combustíveis, falando que tem que fazer isso. Quem era o Paulo Guedes? Eu conheci duas matérias do Globo que ele citava o meu nome, quem sou eu para ele falar meu nome? Você tem que acreditar nas pessoas, Paulo Guedes nunca deu motivo para não acreditar nele.

13h21 – Volta da esquerda coloca cristão em risco?

Jair Bolsonaro: Se (a esquerda) voltar, sim. Eu vejo os cristãos, padres e pastores, como um obstáculo para esse autoritarismo por parte deles.

13h20 – Bolsonaro comenda sobre jovens de esquerda

Jair Bolsonaro: Não é culpa deles, é a doutrinação. O que produz a faculdade agora? Militantes. Você vê a questão do Fiesp, anistiamos 99% da dívida. Conversei com ministro da Educação, com Paulo Guedes, que é um mão de vaca. Anistia de 99% e tiramos esse pessoal da inadimplência.

13h15 – Lula falou em ‘chover picanha’; Bolsonaro rebate

Jair Bolsonaro: O mundo cresce 50 milhões de habitantes por ano. Há uma pressão para produção de alimentos. A picanha custa caro. A esquerda vende a a ilusão de picanha para todo mundo, eu digo que não existe filé mignon para todos. As coisas vão mudando, isso é ilusão.

13h11 – Samy Data questiona sobre corte de auxílios sociais

Jair Bolsonaro: Prefiro não dar certos palpites porque mexem na Bolsa. Não podemos em época de eleições vender um paraíso para as pessoas. Não vou vender ilusão, mexer na Bolsa ou desautorizar o Paulo Guedes.

13h10 – O que aconteceu com a Argentina?

Jair Bolsonaro: A Argentina está em uma situação calamitosa. Cerca de 40% da população está na linha da pobreza. Até há poucas décadas o PIB deles era semelhante ao nosso. Escolhas erradas. O Fernandez esteve em Curitiba visitando o Lula quando estava preso. São do mesmo time, do tal do Foro de São Paulo.

13h07 – É possível responsabilizar os ministros do STF?

Jair Bolsonaro: Eu tenho uma estratégia, se eu falar aqui agora… Eu que pergunto para vocês, se tivesse o Haddad no meu lugar, como estaria a questão de censura à mídia?

13h06 – Vai regulamentar as redes sociais?

Jair Bolsonaro: Não temos problema de falta de lei. A Constituição fala em liberdade de expressão, o que tentaram aprovar a poucos meses foi projeto para criminalizar a questão da fake news. Fake news no momento não é crime, não pode ser acusado. Mas essa censura tem feita pelo Alexandre de Moraes, o objetivo é prejudicar a minha campanha.

13h04 – Vai participar dos debates?

Jair Bolsonaro: Eu devo estar domingo. Estou batendo o martelo. Em um momento achei que não devia ir, agora acho que devo ir. Vou ser fuzilado, vão atirar em mim o tempo todo, porque eu sou um alvo compensador para eles. Mas acredito que a minha estratégia vai dar certo. As perguntas eu já me preparei como fazer e as respostas vão ser simples. Não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram o tempo todo nas mídias no tocante à Covid-19.

12h59 – Samy Data questiona sobre privatizações

Jair Bolsonaro: O Supremo decidiu que tem que passar pelo Congresso, então os Correios está lá. Agora, Caixa Econômica não. Imagina na crise que tivemos do Covid-19, o trabalho que a Caixa fez. Levantaram 38 milhões de invisíveis, como iam pagar essas pessoas? A Caixa fez.

12h55 – Qual a sua opinião sobre as pesquisas eleitorais?

Jair Bolsonaro: Os indecisos tem. As pesquisas em 2018 erraram todas, o DataFolha, o Ibope. O trabalho que eu fiz, o meu grande marketeiro, foi Carlos Bolsonaro com as redes sociais. Na prática, comecei a fazer a pré-campanha em novembro de 2014.

12h54 – Bolsonaro fala sobre trabalho da imprensa

Jair Bolsonaro: O trabalho da mídia não mostra a verdade, quando mostra tem um “mas”. Água para o Nordeste não tem na mídia, títulos da reforma agrária também não tem.

12h52 – Bolsonaro fala sobre governo Zema, em Minas Gerais

Jair Bolsonaro: O Zema,no meu entender, vem fazendo um bom governo em Minas Gerais. Conversei com ele algumas vezes para aproveitar e fazer um casamento ali. O partido resolveu que tinha que ter um candidato a presidente e do meu lado apareceu o Carlos Viana. Conversei com o Viana e não posso deixar, como tive agora em Betim e BH sem ter alguém para me ajudar a organizar comício, motociata, entre outras coisas. Conversei com o Viana, não vamos fazer oposição ou criticar o Zema, até porque ele fez um bom governo lá. Nós temos um opositor comum, que é o tal do Kalil, apoiado pelo PT. O Viana não vai ficar com ciúmes que eu to falando isso aqui. Ele sabe e foi combinado isso aqui: eu gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento, mas o partido dele resolveu lançar uma candidatura própria.

12h47 – Rodrigo Constantino questiona sobre pandemia

Jair Bolsonaro: A esquerda floresce no esgoto, então querem sempre o pior para a população para dizer ‘eu vou ser o salvador da pátria’. Temos quase 700 mil pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil. Ele [Lula] falou que a população estava abrindo sua cabeça sobre o que eu não fiz, não deixei de mandar dinheiro, defendido o trabalho e não fechamento de escolas.

12h45 – Emílio questiona sobre traições de ministros

Jair Bolsonaro: Mandetta virou garoto propaganda da Globo. Tinha duas questões, o tratamento precoce. Médico tem o dever de buscar uma alternativa em uma situação alternativa. Os meus ministros, de maneira quase que geral, não tinham nenhuma vivência política. O Moro, pela função dele, passou 20 poucos anos dando canetada e os outros cumprindo. Quando você vai para lá é diferente. Eu acho que subiu à cabeça do Moro o poder. Ele queria uma indicação ao Supremo, jamais passaria na sabatina do Supremo, e estava na cabeça dele disputar a presidência um dia. Se ele tivesse se mantido numa boa comigo, ele poderia ser meu vice agora. O poder sobe à cabeça.

12h43 – Paulo Guedes continua em um segundo mandato?

Jair Bolsonaro: Todos continuam. [Admiro] a lealdade dele para mim e eu para ele. A competência é importante, mas tem que tomar uma Itubaína contigo, ter aproximação com essa pessoa. Eu me abro com o Paulo Guedes

12h40 – Emílio pergunta sobre relação com o Centrão, repetindo pergunta do JN

Jair Bolsonaro: Aqui na Jovem Pan falei em 2018 que iria governar com o Congresso que o povo elegesse. Não tem como governar sem partidos de Centro, você não aprova nada.

12h39 – Emílio questiona Bolsonaro sobre índices econômicos e promessas de campanha

Jair Bolsonaro: Buscar o mesmo objetivo, a taxa de juros chegou a bater 2%, nós tivemos desequilíbrio pela pandemia.

12h35 – Rodrigo Constantino questiona sobre armas e segurança pública

Jair Bolsonaro: Entendo que quanto mais armas nas mãos de cidadãos de bens, diminui a violência. A polícia tem apreendido mais armas, cocaína, maconha e isso vem colaborando. Alguns Estados tem colaborado com as suas secretarias de segurança. Isso tem colaborado bastante. Por outro lado, você estando bem na economia e a pessoa conseguindo emprego, a informalidade, ajuda a diminuir a violência. A violência em casa também diminui.

12h34 – Samy Data questiona sobre piso da enfermagem

Jair Bolsonaro: Se eu veto, seria derrubado o veto por unanimidade. Não tinha alternativa e resolvi atender. para muitos é injustiça. Para mim, foi um cálculo político.

12h31 – Bolsonaro é questionado sobre promessa de fim da reeleição

Jair Bolsonaro: Falei isso no passado, jamais esperava ser presidente. Não vou achando que sou melhor, mas não tem ninguém parecido com meu perfil para disputar a presidência. A reeleição tem forte gasto para os cofres públicos. O Fundão Eleitoral eu vetei, derrubaram o veto e foi em frente.

12h28 – Samy Dana questiona sobre reforma tributária

Jair Bolsonaro: Olha, está com o Paulo Guedes essa questão. Eu fiquei 28 anos na Câmara e não foi feita a Reforma Tributária. Quando afunila ali tem os problemas, interesses dos Estados, municípios, lobistas. Não se vai a lugar nenhum. Reforma administrativa, fizemos uma excelente reforma não contratando gente. Não é questão de IPI apenas. […] O Paulo Guedes tem feito o que é possível. Temos reduzido imposto em tudo quanto é lugar. Tudo que a gente faz é para tirar a carga tributária.

12h25 – Rodrigo Constantino questiona sobre meio ambiente e cita Di Caprio

Jair Bolsonaro: Isso é interesse, olha o Macron. As florestas estão pegando fogo há 40 dias, a Alemanha voltou a consumir energia de carvão. E outra coisa importantíssima, nós demos um grande passo do acordo MercoSul e União Europeia e agora em desespero, a fome batendo, e eles vão passar fome ainda nesse ano. Eles estão vendo o Brasil como solução para sanar a fome deles. E olha, senhor Macron, o inverno está chegando e vai ser muito pior que essa onda de calor.

12h21 – Bolsonaro critica novo marco temporal: ‘Não aguenta mais reservas indígenas’

Jair Bolsonaro: Está claro na Constituição que eram terras tradicionalmente ocupadas até a data da promulgação da Constituição. Daí o senhor Fachin resolve que ‘pode ser a qualquer época’. O placar está 1 a 1 no Supremo, mas, se isso for aprovado, se dobra o espaço de terra demarcada como terra indígena. Hoje, já temos o equivalente à região Sudeste. Cerca de 13%. Seria o fim do agronegócio. Eu teria duas opções: entregar a chave para o presidente do Supremo ou falar que não vou cumprir. O Brasil não aguenta mais reservas indígenas.

12h19 – O que o governo fez pelo agronegócio?

Jair Bolsonaro: Como pacificamos o MST? Titulando terras, era pessoas que ocupam terras, não eram donos daquilo. A diferença começa por aí, o que fizemos pelo agro, a questão da arma de fogo, é um direito de legítima defesa, também dobramos o número de CACs. Quanto mais armada a população de bem, mais difícil ser abusada por parte de marginais. O MST também acabamos com dinheiro de ONGs. Quando Lula falou que temos novo MST, a questão de 18 dias, em Paraopeba, o pessoal do MST impediu a entrega de títulos da reforma agrária. Não tratamos esse pessoal com violência, tratamos com dignidade, titulando terras.

12h18 – Bolsonaro critica Alexandre de Moraes e fala em ‘interferência’ por poder

Jair Bolsonaro: Esse ministro escala o seu delegado da PF e determina que faça isso ou aquilo. Quando o delegado, por ordem dele, pede busca e apreensão, e dizem ‘a Polícia Federal’… Não é a PF. Não é, e ponto final. É ele que quer fazer isso daí. É uma interferência buscando atingir seus objetivos, que, no meu entender, é o poder.

12h16 – Bolsonaro fala sobre proibição do uso de celular na votação

Jair Bolsonaro: Até essa nova decisão de não entrar com o celular. O que eu mais recebi em 2018 foram pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar e ia apertar o 17 e não saia. Dava encerrado, aparecia o Haddad ali e encerrava a votação. Eles querem encerrar isso daí. Será que não conseguiram sanar isso ou existe propositalmente para tentar mexer no número da votação no final.

12h15 – Por que falou que vai ser preso se perder a eleição?

Jair Bolsonaro: Tenho duas alternativas, essa ou outra, que não vou polemizar aqui. A questão do Daniel Silveira falaram em eu tomar providências. Como vou tomar providências se a Câmara falou que está certa a cadeia dele? Quando foi posto em liberdade e condenado eu entrei em campo, e fiz aquilo. Não falta gente do meu lado que ia arranjar uma confusão com o Supremo. Daqui a pouco prende um filho meu por fake news e então vou falar . Quando se fala em liberdade, tem certas coisas que uma vez perdendo não recupera mais. As novas ditaduras não começam como no passado, vai perdendo aos poucos e quando você vê não tem mais alternativa. Quando fala em caminho para a ditadura, o Brasil está sim, não como estaria se tivesse o Haddad no meu lugar. Mas não pelo chefe do Executivo, que geralmente quem conspira e conspira é o chefe do Executivo. É o outro lado. A gente vê claramente que faz de tudo para prejudicar o nosso lado, você não vê nenhum petista criticando os outros empresários.

12h09 – Jovens serão influenciados pelas falas de Lula no Jornal Nacional?

Jair Bolsonaro: Uma parcela é influenciada sempre, não tem como não falar. Mas para o Bonner dizer que ele não deve mais à Justiça? Lula saiu da cadeia por uma nova interpretação da Justiça. Foram anuladas as condenações e algumas coisas que ele era acusado já tinha prazo de prescrição.

12h08 – ‘Eu sou bom ou o melhor? É o que tem na mesa’, diz Bolsonaro sobre eleições

Jair Bolsonaro: Eu sou o bom ou melhor? É o que tem na mesa. A gente vê que esse self-service, tem pouca coisa para escolher na mesa.

12h06 – Bolsonaro fala em ‘operação acolhida’ no Rio Grande do Sul

Jair Bolsonaro: Peço a Deus para estar errado, mas já tenho conversado com as Forças Armadas e em breve vamos ter que nos preparar para um operação acolhida no Rio Grande do Sul, porque não tem como dar certo esse tipo de política que esse pessoal faz.

12h04 – Constantino questiona sobre partidarismo que a camisa do Brasil representa

Jair Bolsonaro: É uma satisfação cada vez mais ver o Brasil pintado de verde e amarelo. Esse retorno do patriotismo se faz presente e se deve ao despertar da população. Essa cor é de todos nós. O pessoal voltou a acreditar em seu país e ver que nem todos políticos são iguais, assim como na imprensa. E a esperança foi renascendo.

12h02 – Bolsonaro fala sobre experiência como presidente

Jair Bolsonaro: É uma satisfação, tenho grande responsabilidade. Gostaria de falar da experiência de presidente, se foi uma surpresa para vocês eu ser presidente, para mim também. Como é difícil fazer um ministério pela pressão.

12h00 – Programa Pânico dá boas vindas ao presidente Jair Bolsonaro