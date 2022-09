AO VIVO: Paulo Guedes concede entrevista ao Pânico para falar sobre a retomada da economia; assista

Convidado desta quarta-feira, 28, ministro afirma que o Brasil crescerá mais que os países do G7; programa também abordará as eleições de 2022 e a polarização no país

O ministro da Economia, Paulo Guedes, falará sobre a retomada econômica do Brasil no Pânico desta quarta-feira, 28. Nos últimos meses, o país conseguiu controlar a inflação, os preços dos combustíveis e do gás de cozinha diminuíram e a expectativa sobre o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) cresceu. Guedes vem afirmando que o Brasil crescerá mais que os países do G7 (grupo das economias mais desenvolvidas do mundo). No programa, o ministro também falará sobre sua formação econômica na Escola de Chicago, as eleições de 2022 e a influência da polarização na economia.

Veja a entrevista de Guedes no Pânico