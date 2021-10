Veja a entrevista de Jair Bolsonaro ao Pânico

Presidente fala à Jovem Pan no dia da estreia do canal de televisão JP News

Reprodução/Instagram/jairmessiasbolsonaro/26.09.2021 Presidente é o convidado do Pânico desta quarta-feira



Na estreia do canal de televisão JP News, o presidente Jair Bolsonaro concede uma entrevista exclusiva ao programa Pânico, comandado pelo apresentador Emílio Surita. Mais cedo, Bolsonaro falou ao Jornal da Manhã sobre a possível filiação dele ao PP ou ao PL e ainda parabenizou pela nova emissora: “Data marcante para vocês e para o Brasil”. A Jovem Pan News está nas frequências 576 da Claro, 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da SKY e do aplicativo de streaming DIRECTV GO e na Oi Play, além do canal 7 nas antenas parabólicas.

Assista agora à entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao programa Pânico: