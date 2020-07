Aricia confirma caso com Arthur Aguiar, mas não foi pivô da separação: ‘Não fiquei com cara casado’

Ex-panicat mandou a real sobre a polêmica Arthur Arguiar X Mayra Cardi em entrevista ao Pânico nesta sexta-feira (10)

Reprodução/Instagram Aricia disse que pegou, mas já acabou: ela e Arthur Aguiar não têm mais nada



Apontada como pivô da separação de Arthur Aguiar e Mayra Cardi, a ex-panicat Aricia Silva voltou ao Pânico nesta sexta-feira (10) para comentar a sua verdadeira posição nessa história toda. Apesar de dizer que não está mais se relacionando com Aguiar, ela defendeu o ator. “Coitado, ele está numa situação muito delicada. Já tem gente demais falando dele, e ela [Mayra] está com a responsabilidade e a tarefa de acabar com a vida dele publicamente”, disse Aricia.

A influencer confirmou que ficou com Arthur, mas nega que o romance tenha acontecido enquanto ele estava casado com Mayra. “Eu saí como mentirosa, mas não menti. Não fiquei com cara casado, fiquei no tempo certo”, afirmou. A ex-panicat disse que apesar da repercussão negativa, está aproveitando o buzz gerado por toda a situação. “Tem que surfar nessa onda, eu vivo disso. Se está fazendo sucesso e está tão grande [a polêmica] é porque tem gente consumindo e é o mesmo público que consome as minhas coisas.”

Aricia ainda demonstrou empatia por Mayra Cardi, que afirmou ter sido traída por Arthur Aguiar com pelo menos 16 mulheres. “Sempre vou respeitar o coração de uma mulher ferido porque eu já fui muito ferida. Então eu me coloco no lugar dela – às vezes”, disse a ex-panicat.