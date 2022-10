Bárbara, do canal Te Atualizei, revela vontade de entrar para a política: ‘Imagine o que eu poderia fazer lá’

Em entrevista ao Pânico, youtuber afirmou querer reservar os próximos anos para estudar formas de atuar no Congresso: ‘Vou me preparar para isso’

Reprodução/Jovem Pan News A youtuber Bárbara Destefani foi a convidada do programa Pânico desta quarta-feira, 19



Nesta quarta-feira, 19, o programa Pânico recebeu a comunicadora Bárbara Destefani. Em entrevista, a youtuber do canal Te Atualizei afirmou querer concorrer a uma vaga no Congresso nas próximas eleições. “É claro que eu queria entrar para a política, imagine o que eu poderia fazer estando lá. Eu não fugi da guerra, eu me estabeleci numa trincheira, defini o meu local agora. Olha para você e vê a repercussão que tudo dá. Vou passar de 2024 a 2026 estudando, porque não quero fazer caquinha no Congresso. Vou me preparar para isso. Quando você chega lá, você tem meios de fazer”, disse, comparando com o seu trabalho nas redes sociais. A influenciadora também refletiu sobre a existência de amizades entre pessoas de diferentes espectros políticos. “A gente tem que coexistir sempre com respeito. Está tudo bem a gente trabalhar dessa forma, o que não pode fazer é enganar a pessoa, aí você está manipulando. Não estou enganando ninguém, é aquele negócio do controle: não gostou, muda. Eu não engano ninguém, eu tenho amigos de esquerda, e há pessoas de direita que se chocam quando eu falo isso.”

Investigada pelo Inquérito das Fake News, Bárbara criticou falta de transparência em medidas do TSE. “Está num nível super interessante. Primeiro eles me jogaram no Inquérito das Fake News, saiu o Inquérito dos Atos Antidemocráticos, fui desmonetizada pelo TSE. Eles vão puxando e eu não tenho acesso a nada. Vão me acusando do que dizem que fiz, não me falam o que foi que fiz e usam as acusações deles para embasar novas acusações. A gente está subindo o grau. Você dorme um dia e acorda em 1984 ou 1964. A mídia prometeu para a gente uma ditadura, a ditadura não veio. ‘Se Bolsonaro for eleito vai ter uma ditadura’. Aí o Bolsonaro foi eleito e eles não queriam pagar a língua, né?”, ironizou. A youtuber também analisou o sucesso de mídias alternativas, como a produtora Brasil Paralelo, em relação às emissoras tradicionais. “Concorrência é uma coisa que incomoda. Hoje você tem a Brasil Paralelo com mais assinantes que todas as mídias tradicionais juntas. Você tem também a efetividade da propaganda na internet. Assim, se eu sou uma empresária, para que pagar supercaro pela TV? Vou direcionar para a internet, muito mais assertivo. Há sim uma perda de espaço da mídia tradicional para os grandes streamings. Raramente escuto rádio ou TV, assisto no meu celular. Você consegue ter mais efeito e isso desperta um ciúme, porque você perde mercado”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Bárbara Destefani: