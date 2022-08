Bolsonaro diz que Moro ‘jamais passaria em sabatina’ para o STF e critica ex-ministro: ‘Poder subiu à cabeça’

Em entrevista ao Pânico, presidente afirmou que, se ex-juiz da Lava Jato tivesse ‘se mantido numa boa’, poderia ter sido escolhido para vice na chapa presidencial

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 18/12/2019 Moro deixou o governo federal em abril de 2020 e acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal



O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez duras críticas a Sergio Moro (União Brasil), ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de seu governo e atual candidato ao Senado pelo Paraná. Em entrevista exclusiva ao Pânico, da Jovem Pan, o chefe do Executivo federal disse que o ex-juiz da Operação Lava Jato “jamais passaria na sabatina” do Senado para chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF), acrescentando que “o poder subiu à cabeça” de seu ex-auxiliar. Moro era tido como uma espécie de “superministro” do governo federal e principal símbolo de combate à corrupção da gestão. A relação com o bolsonarismo, porém, foi rompida em abril de 2020, quando o titular da Justiça deixou a pasta sob a acusação de que o mandatário do país tentava interferir politicamente na Polícia Federal, corporação que era subordinada ao ex-magistrado.

“Os meus ministros, de maneira quase que geral, não tinham nenhuma vivência política. O Moro, pela função dele, passou 20 poucos anos dando canetada e os outros cumprindo. Quando você vai para lá [a Esplanada dos Ministérios] é diferente. Eu acho que subiu à cabeça do Moro o poder. Ele queria uma indicação ao Supremo, jamais passaria na sabatina do Supremo, e estava na cabeça dele disputar a Presidência um dia. Se ele tivesse se mantido numa boa comigo, ele poderia ser meu vice agora. O poder sobe à cabeça”, disse Bolsonaro.