Capitão Palumbo dá dicas para enfrentar enchentes no verão

Em entrevista ao Pânico, Marcos Palumbo falou sobre a atuação dos Bombeiros em São Paulo

Jovem Pan Capitão Palumbo, do Corpo de Bombeiros, foi o convidado do Pânico nesta sexta-feira (31)



O Pânico recebeu nesta sexta-feira (31) o Capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que deu dicas práticas para as pessoas enfrentarem as enchentes e outros desastres naturais que acontecem em todos os verões no Brasil.

Um dos porta-vozes da corporação, Palumbo explicou desde o que fazer durante alagamentos a como deixar as casas mais seguras para crianças.

Veja abaixo os melhores momentos do papo: