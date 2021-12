‘Carteiro Reaça’ aposta em vitória de Bolsonaro em 2022: ‘Lula não vai querer essa derrota na biografia’

Em entrevista ao Pânico, o deputado estadual afirmou presenciar uma onda de apoios orgânicos ao presidente: ‘Bolsonaro é invicto, nunca perdeu uma eleição’

Reprodução/Pânico O deputado estadual 'Gil Diniz', conhecido como 'Carteiro Reaça', foi o convidado do programa Pânico desta quarta-feira, 8



Nesta quarta-feira, o programa Pânico recebeu o deputado estadual de São Paulo Gil Diniz (sem partido), conhecido como ‘Carteiro Reaça’. Em entrevista, ele falou sobre suas expectativas para as eleições de 2022. “Bolsonaro irá no mínimo para o segundo turno e vai sair vitorioso. O Lula tem o sindicato, os professores nas universidades, uma parte na grande mídia, mas é um nicho. Tenho minha bolha, mas todo dia estou na periferia de São Paulo. Tem aquela maioria silenciosa que evita se expor, mas gosta do Bolsonaro e dos pontos que ele defende”, disse. “O presidente Bolsonaro está invicto, nunca perdeu uma eleição. Acho que o Lula não vai querer colocar na biografia dele uma derrota para o presidente Bolsonaro. Me cobra ano que vem.’

O deputado também comparou Jair Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Para ele, o atual presidente tem sua trajetória pouco lembrada em relação ao petista. “O Lula eles elogiam, tem filme. Olha a trajetória do Bolsonaro. A galera julga o presidente pelos valores de hoje, não pelos de antes. Interiorano, das Agulhas Negras. Essa trajetória de um pobre que chegou à presidência da república eles não falam, só falam do cidadão que cortou um dedo para se promover politicamente”, disse.

Eleito deputado estadual de São Paulo em 2018, Diniz comentou sobre sua atuação na Assembleia Legislativa. “O PT se diz a oposição, mas nós somos a oposição real na Alesp. Entrei com pedidos de impeachment, emendas para o combate ao câncer, para promover o Proerd, coisa que o Arthur do Val, por exemplo, não promove, é a favor da liberação das drogas”, disse ele, que não limitou críticas ao colega da Alesp do Patriota. “É um péssimo deputado. A única bandeira que ele tem é falar que não gasta nada. Não gasta nada porque não sabe administrar nenhum recurso que ele tem. Se ele tivesse uma lojinha de 1,99 ele iria falir essa lojinha.”

